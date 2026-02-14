Sfondano il muro e rubano oltre 43 mila euro dal distributore di carburanti | è caccia alla banda

Una banda ha sfondato il muro del distributore Q8 in viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè per rubare oltre 43 mila euro. Gli uomini hanno usato un veicolo per entrare nella pompa di benzina e arraffare il denaro presente nel cassetto. La polizia sta cercando i malviventi, che si sono dati alla fuga subito dopo il colpo. La scena è avvenuta nella notte, lasciando il distributore con danni ingenti.

Le telecamere, questa volta, ci sono. Se in funzione e se capaci di riprendere dettagli ritenuti d'interesse investigativo, le immagini non potranno che essere acquisite dai militari dell'Arma Non soltanto supermercati. Ma anche distributori di carburanti. Il Q8 del viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, per la precisione. Una banda di criminali - impossibile per le modalità, ipotizzare che abbia agito un ladro solitario - ha sfondato, sul retro, il muro del casotto che ospita gli uffici del distributore ed è riuscita ad arraffare oltre 43 mila euro. Soldi che erano custoditi in uno scrigno che si riteneva sicuro, più che sicuro: una cassaforte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

