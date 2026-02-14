Sfida per il cambio generazionale Al via il servizio civile agricolo

Il servizio civile agricolo è partito per affrontare il problema dell’età avanzata degli agricoltori italiani. Secondo i dati, più del 30% degli agricoltori ha oltre 65 anni, mentre meno del 12% delle aziende agricole è gestito da giovani sotto i 40 anni. Per tentare di cambiare questa situazione, il governo ha lanciato un programma che coinvolge i giovani in progetti di lavoro nelle campagne. Un esempio concreto è l’assegnazione di incarichi a giovani agricoltori al sud, dove il fenomeno di abbandono delle terre è più marcato.

Oltre il 30 per cento degli agricoltori italiani ha più di 65 anni e la percentuale di aziende agricole guidate da giovani under 40 non supera il 12 per cento. Basterebbero questi dati a diagnosticare lo stato di salute del settore agricolo italiano, che si trova ad affrontare, oggi, una transizione al contempo demografica, digitale ed ecologica. Proprio dall'analisi di tali criticità ha origine il progetto di servizio civile agricolo, presentato nei giorni scorsi a Roma, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, dal patronato Inac (Istituto nazionale assistenza cittadini), da Cia-Agricoltori Italiani e Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura.