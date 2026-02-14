sette clochard morti di freddo la strage silenziosa nella milano delle olimpiadi

Giovedì 12 febbraio, a Milano, un uomo senza dimora è stato trovato morto sotto a un cavalcavia, già in stato avanzato di decomposizione. La scoperta ha portato alla luce una serie di decessi di senzatetto per il freddo, che si sono verificati nelle ultime settimane nella città durante le temperature molto basse. In totale, sono sette le persone che hanno perso la vita a causa delle basse temperature, in una sequenza di eventi che spesso passa inosservata tra i passanti.

Milano – Il corpo era già in fase di decomposizione quando è stato trovato, giovedì 12 febbraio, sotto a un cavalcavia. Aveva 43 anni ed era originario del Marocco. È il settimo uomo senza dimora a perdere la vita nel suo giaciglio di fortuna, per strada, a Milano. Così si muore di freddo nella città delle Olimpiadi invernali. Non è retorica ma, ad esempio, è un “dato di fatto che quest’anno non siano stati aperti i mezzanini delle metropolitane, come accadeva in passato. Non sono la soluzione definitiva, ma quando si gela, un luogo riparato e custodito può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, città ospitante delle Olimpiadi, affronta un grave problema di emergenza umanitaria legato al freddo.

