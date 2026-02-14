Durante gli eventi sportivi, le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza per prevenire comportamenti violenti e atti di vandalismo. La decisione nasce dai recenti episodi di tensione che hanno coinvolto alcuni tifosi e provocato danni alle strutture. Ora, vengono impiegati addetti alla sicurezza specializzati per monitorare le aree più a rischio e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Più sicurezza durante le manifestazioni sportive. Con un servizio d’ordine apposito contro facinorosi e vandali. E’ questa la richiesta che arriva dall’ Istanza d’Arengo 7, che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Grande e Generale, in programma da lunedì a venerdì. All’ordine del giorno ci sarà soprattutto il dibattito attorno al cosiddetto "piano parallelo", legato alla tentata scalata a Banca di San Marino, la successiva inchiesta giudiziaria con arresti e perquisizioni e i tentativi di screditare il percorso di associazione all’Europa del Titano. Ma i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi anche su un totale di undici istanze d’Arengo che trattano i temi più disparati: dalle pensioni al sistema scolastico fino alla disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Servizio d’ordine durante gli eventi sportivi"

A Arezzo, sono stati applicati due provvedimenti di Daspo a carico di un tifoso e di un dirigente, a seguito di comportamenti violenti e provocatori durante eventi sportivi.

Scopri Sky Christmas Days, il calendario speciale che porta a casa tua le emozioni dello sport durante le festività.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Snuck up behind em eh (PRIVATE EMPLYOEE EVENT)

Argomenti discussi: Torino: il capo della Polizia incontra gli agenti dopo gli scontri del 31 gennaio; Il governo italiano ha approvato un nuovo decreto sicurezza; Come funziona il servizio di sicurezza attorno ai giochi olimpici; Scontri Torino, Piantedosi: Forza della polizia non eccessiva. Serve fermo preventivo.

' L’Ordine mette a disposizione un servizio gratuito di . E’ possibile prendere un appuntamento con un consulente che sarà a disposizione il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 press facebook