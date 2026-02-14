Serie C | Livorno le iniziative per i 111 anni di storia E la Curva Nord invita tutti allo stadio | Coloriamo il Picchi per Protti

Il Livorno festeggia i 111 anni di storia con diverse iniziative, dopo che la Curva Nord ha invitato i tifosi a riempire lo stadio Picchi per celebrare Protti. La città organizza una mostra dedicata all’ex attaccante, mentre un’altra esposizione si tiene direttamente allo stadio. Inoltre, è prevista la consegna di una targa al presidente onorario del club.

Oltre alla mostra al Levante, in occasione del match contro la Pianese ci saranno esposte maglie e memorabilia della squadra amaranto La mostra su Igor Protti, un'altra allo stadio, la consegna di una targa al presidente onorario e l'invito della curva Nord a riempire lo stadio. L'Us Livorno si sta preparando a celebrare i 111 anni di storia e per l'occasione sia in città che al Picchi sono in programma alcune iniziative. La prima, organizzata da Miki Garzelli, è al parco Levante ed è dedicata all'ex capitano amaranto. Negli spazi del centro commerciale sono presenti una raccolta unica di maglie storiche e oggetti appartenuti al “Signore delle reti”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

In casa Lazio si intensifica il confronto tra i tifosi e la società.

La Curva Nord dell’Inter invita i tifosi a riempire San Siro con entusiasmo durante il derby contro la Juventus, in programma domani.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

La Curva Nord Fabio Bettinetti dello Stadio Armando Picchi di Livorno

Argomenti discussi: Campobasso-Livorno, le formazioni ufficiali; Serie C, Livorno-Bra 2-1: amaranto all'ultimo respiro, Di Carmine piega in extremis i giallorossi; Livorno, così sei da sogno! Vittoria a Campobasso – Succede di tutto prima del trionfo; Serie C/B. Il Campobasso perde 2-1 contro il Livorno.

Serie C, Campobasso-Livorno 1-2: amaranto corsari, agganciato il treno playoffAdesso sì, il Livorno può davvero iniziare a pensare a qualcosa in più di una semplice salvezza. Gli amaranto, allo stadio Molinari, hanno infatti battuto per 1-2 il Campobasso raccogliendo la loro se ... today.it

DIRETTA/ Campobasso Livorno (risultato finale 1-2): Malagrida manca il bis! (12 febbraio 2026)Diretta Campobasso Livorno, streaming video tv: quote e probabili formazioni per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C, stagione 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net

Ma non vi accorgete che è sempre la stessa storia, da decenni Quando sbaglia uno messo lì (davvero, o secondo la “narrazione popolare”) dalla curva nord, quelli della curva sud insorgono. E viceversa. Perché la RAI è così: una immensa propaggine della x.com

la Curva Nord Union Brescia ha deciso di interrompere il gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per “incolmabili divergenze tra i due direttivi riguardanti un volantino firmato dai cesenati” che fa riferimento ad altre tifoserie. I Vecchi Leoni, Sezione, Ultras Br facebook