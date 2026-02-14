Serie C | Livorno le iniziative per i 111 anni di storia E la Curva Nord invita tutti allo stadio | Coloriamo il Picchi per Protti
Il Livorno festeggia i 111 anni di storia con diverse iniziative, dopo che la Curva Nord ha invitato i tifosi a riempire lo stadio Picchi per celebrare Protti. La città organizza una mostra dedicata all’ex attaccante, mentre un’altra esposizione si tiene direttamente allo stadio. Inoltre, è prevista la consegna di una targa al presidente onorario del club.
Oltre alla mostra al Levante, in occasione del match contro la Pianese ci saranno esposte maglie e memorabilia della squadra amaranto La mostra su Igor Protti, un'altra allo stadio, la consegna di una targa al presidente onorario e l'invito della curva Nord a riempire lo stadio. L'Us Livorno si sta preparando a celebrare i 111 anni di storia e per l'occasione sia in città che al Picchi sono in programma alcune iniziative. La prima, organizzata da Miki Garzelli, è al parco Levante ed è dedicata all'ex capitano amaranto. Negli spazi del centro commerciale sono presenti una raccolta unica di maglie storiche e oggetti appartenuti al “Signore delle reti”.🔗 Leggi su Livornotoday.it
In casa Lazio è ormai tutti contro tutti: la curva invita a disertare lo stadio e Lotito passa alle denunce
In casa Lazio si intensifica il confronto tra i tifosi e la società.
Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve…»
La Curva Nord dell’Inter invita i tifosi a riempire San Siro con entusiasmo durante il derby contro la Juventus, in programma domani.
La Curva Nord Fabio Bettinetti dello Stadio Armando Picchi di Livorno
Argomenti discussi: Campobasso-Livorno, le formazioni ufficiali; Serie C, Livorno-Bra 2-1: amaranto all'ultimo respiro, Di Carmine piega in extremis i giallorossi; Livorno, così sei da sogno! Vittoria a Campobasso – Succede di tutto prima del trionfo; Serie C/B. Il Campobasso perde 2-1 contro il Livorno.
Serie C, Campobasso-Livorno 1-2: amaranto corsari, agganciato il treno playoffAdesso sì, il Livorno può davvero iniziare a pensare a qualcosa in più di una semplice salvezza. Gli amaranto, allo stadio Molinari, hanno infatti battuto per 1-2 il Campobasso raccogliendo la loro se ... today.it
DIRETTA/ Campobasso Livorno (risultato finale 1-2): Malagrida manca il bis! (12 febbraio 2026)Diretta Campobasso Livorno, streaming video tv: quote e probabili formazioni per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C, stagione 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net
Ma non vi accorgete che è sempre la stessa storia, da decenni Quando sbaglia uno messo lì (davvero, o secondo la “narrazione popolare”) dalla curva nord, quelli della curva sud insorgono. E viceversa. Perché la RAI è così: una immensa propaggine della x.com
la Curva Nord Union Brescia ha deciso di interrompere il gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per “incolmabili divergenze tra i due direttivi riguardanti un volantino firmato dai cesenati” che fa riferimento ad altre tifoserie. I Vecchi Leoni, Sezione, Ultras Br facebook