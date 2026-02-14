Il Carpi si trova in difficoltà a causa di un improvviso problema di salute che coinvolge Puletto, fermato dalla febbre, mentre Giani è fuori per infortunio. La squadra si prepara a partire per Perugia, dove dovrà affrontare una trasferta difficile. La partita si gioca domani e l’allenatore dovrà trovare subito soluzioni alternative.

CARPI Non c’è nemmeno tempo per leccarsi le ferite della beffarda sconfitta di giovedì sera con l’Arezzo in casa Carpi, perché all’orizzonte domani arriva la trasferta di Perugia. In un momento così difficile per la squadra di Cassani (4 punti in 10 gare), che ha visto mantenersi il +4 sui playout ma con appena una squadra a fare da cuscinetto dal quart’ultimo posto, c’è da aggrapparsi alle due eccellenti prestazioni con le prime due della classe e alla speranza che quel gol perduto da 5 giornate (477’ di astinenza) torni presto a premiare una squadra che nel 2026 ha il peggior attacco del calcio professionistico italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, che emergenza verso Perugia. Giani out, la febbre blocca Puletto

La Pianese si prepara alla sfidante partita casalinga contro la Torres, in programma sabato alle 14,30 al Comunale.

Nella Serie C, i percorsi di Filippo Puletto e Matteo Cortesi, entrambi in maglia Carpi, si stanno delineando in direzioni diverse.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sull’Arezzo; Serie C Girone B . Anticipo Ravenna-Carpi, Arezzo in casa con la Pianese; Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Calcio, pareggio esterno per il Forlì. Il Ravenna vince il derby con il Carpi.

DIRETTA/ Carpi Arezzo (risultato finale 0-1) video streaming tv: la decide Guccione (oggi 12 febbraio 2026)Diretta Carpi Arezzo streaming video tv, oggi giovedì 12 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Carpi-Arezzo: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta TVCarpi-Arezzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... derbyderbyderby.it

https://www.sportakm0.com/serie-c-girone-b/pagelle-carpi-arezzo-gilli-e-un-muro-guccione-inventa-e-venturi-blinda-la-porta-16714 Pagelle Carpi-Arezzo: Gilli è un muro, Guccione inventa e Venturi blinda la porta. L' articolo su sportakm0.com #PagelleAmara facebook

"VINCITORI @TheVFL_ SERIE C AC Carpi Esports è CAMPIONE di VFL Serie C con una giornata d’anticipo! Con" - Results on X | Live Posts & Updates x.com