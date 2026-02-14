Serie C | 27ª giornata Catania-Trapani live su Sky e streaming NOW

Il match tra Catania e Trapani, disputato nella 27ª giornata di Serie C, ha attirato l’attenzione degli appassionati che potevano seguirlo in diretta su Sky e tramite streaming su NOW. La partita si è svolta allo stadio di Catania, con i tifosi che hanno potuto seguire l’evento anche da casa grazie alle piattaforme digitali.

La Serie C Sky Wifi 20252026 è l'ideale per gli appassionati di calcio, essendo trasmessa esclusivamente su Sky e in streaming su NOW. Quest'anno, gli spettatori possono seguire tutte le 1.143 partite della stagione, inclusi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia, a partire dagli ottavi di finale. Grazie a una copertura completa, gli appassionati possono rimanere aggiornati sulle tre divisioni della Serie C attraverso rubriche settimanali. Le notizie e gli highlights sono disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito ufficiale SkySport.