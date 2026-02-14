Serie B Sampdoria-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti

La Sampdoria ha battuto il Padova nella 25ª giornata di Serie B a causa di una prestazione brillante dei liguri. La partita si è giocata domenicamente allo stadio Ferraris, dove i padroni di casa hanno dominato fin dai primi minuti. I giocatori di Andreoletti hanno faticato a contenere l’attacco avversario, che ha trovato facilmente la rete. In questa partita, alcuni calciatori del Padova non sono riusciti a esprimersi al meglio, portando alla sconfitta.

Varas e Harder creano con qualità, ma in avanti le polvere sono bagnate. Villa, quanti rischi dietro. Ecco tutti i voti dei padovani nel match di Luigi Ferraris contro la squadra di Gregucci Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la sconfitta contro la Sampdoria nella 25ªgiornata del campionato di Serie BKT. PADOVA (3-5-2)Sorrentino 6; Belli 6 (dal 31' s.t. Caprari 5,5), Sgarbi 5,5, Villa 4,5 (dall'8' s.t. Pastina 6); Capelli 6,5, Varas 6, Harder 6, Di Maggio 5,5 (dal 25' s.t. Di Mariano 6), Barreca 5,5 (dall'8' s.t. Silva 6); Seghetti 5 (dall'8' s.t. Buonaiuto 6), Bortolussi 5,5A DISPOSIZIONE Fortin, Crisetig, Perrotta, Fusi, Faedo, GiuntiALLENATORE Andreoletti 5,5SAMPDORIA (3-4-2-1) Martinelli 6,5; Hadžikadunic 7, Abildgaard 6, Viti 6,5; Di Pardo 5,5, Henderson 6, Ricci 5,5 (dal 18' s.