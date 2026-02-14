Serie A Women Juventus-Lazio | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus Women si prepara a sfidare la Lazio in Serie A, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Wolfsburg nei playoff di Champions League. La squadra torinese, reduce dalla trasferta europea, cerca punti importanti per risalire in classifica. La partita si giocherà allo Juventus Stadium e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Dopo l’impegno europeo e il pareggio in casa del Wolfsburg nei playoff di Women’s Champions League, la Juventus Women torna a concentrarsi sul campionato. Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 15, le bianconere ospiteranno la Lazio Women allo stadio “Vittorio Pozzo-La Marmora” di Biella, nella gara valida per la 14ª giornata di Serie A Women. Una sfida importante per la squadra guidata da mister Canzi, attualmente terza in classifica: un solo punto separa la Juventus dal secondo posto, mentre il ritardo dalla vetta è di sei lunghezze. Le biancocelesti, quinte con 22 punti, sono pienamente in corsa per un piazzamento europeo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

