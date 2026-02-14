Serie A Torino-Bologna | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match tra Torino e Bologna si svolge domenica 25 gennaio alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita si gioca perché entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica. I tifosi potranno seguire il match in diretta in televisione, trasmesso su Enilive.

Domenica alle 18 al Grande Torino la sfida della 25ª giornata: precedenti favorevoli ai granata, ma serve una prova di maturità Domenica 25 gennaio, alle ore 18, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la sfida tra Torino e Bologna, valida per la 25ª giornata di Serie A Enilive. Un appuntamento importante per i granata, chiamati a confermare i segnali di ripresa dopo un periodo complicato. La formazione torinese arriva infatti da due risultati utili consecutivi – il pareggio con la Fiorentina e la vittoria contro il Lecce – che hanno interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte di fila.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Argomenti discussi: Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Torino-Bologna: orario e dove vederla in TV e streaming; Probabili formazioni Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Orsolini e Bernardeschi; Simeone, voglia matta di Toro: contro il Bologna punta al posto da titolare.

Torino-Bologna: dove vederla, formazioni e precedentiTorino-Bologna, 25a giornata di Serie A: orario, diretta TV su Sky e DAZN, probabili formazioni aggiornate, precedenti e pronostico della sfida del 15 febbraio ... lifestyleblog.it

Serie A, Torino-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica alle 18 al Grande Torino la sfida della 25ª giornata: precedenti favorevoli ai granata, ma serve una prova di maturità ... torinotoday.it

Marco Baroni presenta Torino-Bologna in conferenza stampa Guardala sul nostro canale YouTube youtu.be/ibKZwgYvbwM x.com

LIVE! #Baroni presenta #TorinoBologna Le parole del tecnico alla vigilia della gara contro i rossoblù #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi tutti i dettagli facebook