Serie A Reggio BiC espugna il campo della Dinamo Lab Sassari

La Reggio BiC ha vinto contro la Dinamo Lab Sassari, causando una sorpresa nella partita di Serie A. La squadra di Reggio Emilia ha ottenuto un successo esterno per 79-80 dopo un tempo supplementare, in una partita molto combattuta. La vittoria arriva dopo un combattimento intenso, con i giocatori che si sono sfidati fino all'ultimo secondo.

Trabuchet si prende la responsabilità: tripla sulla sirena e retina che si muove. È il canestro della vittoria per la squadra di mister Cugliandro. Ora testa alla prossima sfida contro Porto Torres tra due settimane Colpaccio esterno della Reggio BiC che chiude con il risultato 79-80, dopo un tempo supplementare, una battaglia epica contro la capolista Dinamo Lab Sassari. A decidere il match è la tripla allo scadere del francese Trabuchet, che regala ai reggini due punti pesantissimi in chiave classifica e morale. Una vittoria dal peso specifico enorme, arrivata contro la prima della classe e maturata al termine di una gara dai mille volti, tra rimonte, contro-rimonte e un finale al cardiopalma.