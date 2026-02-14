Serie A oggi Inter-Juventus – Diretta

L'Inter e la Juventus si affrontano oggi a San Siro, nel cuore della 25esima giornata di Serie A. La partita si gioca in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre che puntano a consolidare le proprie posizioni in classifica. Gli spettatori potranno seguirla in diretta televisiva e in streaming, pronti a vivere un incontro che promette emozioni intense.

(Adnkronos) – Big match a San Siro. Oggi, sabato 14 febbraio, l'Inter ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri, al primo posto in classifica, sono reduci dalla netta vittoria esterna con il Sassuolo, battuto 5-0 al Mapei Stadium, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio all'Allianz Stadium, rimontando da uno svantaggio di 0-2, nell'ultimo turno di campionato, dopo essere stati battuti 3-0 dall'Atalanta a Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Como, mentre l'Inter volerà a Lecce.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La partita tra Juventus e Roma si gioca oggi, sabato 20 dicembre, all'Allianz Stadium, valida per la 16esima giornata di Serie A.

Per Inter-Juventus di questa sera, è previsto un incasso di 8 milioni di euro. Se così fosse, la partita salirebbe al secondo posto tra gli incassi più alti nella storia della Serie A. La classifica degli incassi: Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro x.com

Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook