La Fiorentina ha battuto il Como 2-1 in trasferta, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. La vittoria permette ai viola di salire a 21 punti e di pareggiare il Lecce in classifica, avvicinandosi alla zona più tranquilla della graduatoria. Durante la partita, i toscani hanno segnato due gol nel secondo tempo, ribaltando momentaneamente il vantaggio iniziale dei padroni di casa.

La Fiorentina vince 2-1 in trasferta a Como e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza. La squadra di Vanoli si porta a 21 punti e aggancia il Lecce al quartultimo posto. Frenano invece i lariani, fermi a 41 punti ma con una partita da recuperare. Ritmi bassi e poche emozioni nel primo tempo con la squadra di Vanoli che interpreta bene la gara al cospetto di un Como decisamente sottotono. Al 26’ i viola passano in vantaggio con Nicolò Fagioli, alla prima rete in campionato. Nella ripresa arriva subito il raddoppio della Fiorentina con il calcio di rigore trasformato da Moise Kean. Sotto di due gol, il Como prova a rientrare in partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie A, la Fiorentina fa il colpo a Como e vede la salvezza

La Fiorentina perde in casa contro il Cagliari per 2-1, interrompendo una serie di risultati positivi.

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna per 2-1 alla 21ª giornata di Serie A.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Le imprese di Pietro Vierchowod, lo Zar divenuto leggenda.

Argomenti discussi: Paratici: 'Fiorentina, una scelta coraggiosa'; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-FIORENTINA; Maripan la riprende al 94'! Avvincente 2-2 tra Fiorentina e Torino; Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Maripán al 93' gela il Franchi.

Como-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa gara tra Como e Fiorentina è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Kuhn, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, Baturina, ... tuttosport.com

Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il Lecce, Como insidiato dall'AtalantaLa Fiorentina sbanca Como vincendo 2-1 in trasferta grazie ai gol di Fagioli e al rigore di Kean. La squadra di Fabregas ha accorciato le distanze nel. tuttomercatoweb.com

14-2-2026 serie A : COMO - fiorentina facebook

2 - La Fiorentina ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare fuori casa in campionato (2V, 6N, 10P). Ritorno. #ComoFiorentina x.com