Serie A Inter piega Juve 3-2 | ma è bufera sull’arbitro

L’Inter ha vinto 3-2 contro la Juventus nel Derby d’Italia, un risultato che ha alimentato le polemiche sull’arbitraggio. Durante la partita, alcune decisioni dell’arbitro hanno scatenato proteste da parte dei giocatori bianconeri, soprattutto per due rigori non concessi. La tensione si è fatta sentire anche in campo, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto sugli spalti.

L'Inter piega la Juve per 3-2 nel Derby d'Italia, anticipo della 25a giornata di Serie A, e torna ad allungare sul Milan in classifica. Nerazzurri di nuovo a +8 in attesa del recupero tra i rossoneri e il Como. Partita decisa da un gol di Zielinski nel finale di una partita fortemente condizionate dall'arbitro La Penna, che nel finale di un primo tempo dominato dalla Juve espelle Kalulu per un contatto inesistente con Bastoni. Bianconeri che restano a quota 46 punti insieme alla Roma impegnata domani a Napoli. Il film del primo tempo. Tornato la Scala del calcio dopo la parentesi olimpica, il Meazza offre subiro un bel primo tempo da parte di Inter e Juve. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Inter piega Juve 3-2: ma è bufera sull'arbitro Atalanta-Roma, bufera totale sull'arbitro e Gasperini perde le staffe con i giocatori Nella sfida tra Atalanta e Roma, si sono registrate tensioni dovute a decisioni arbitrali contestate e proteste dei protagonisti in campo. Serie A, il Napoli piega 2-1 una coriacea Fiorentina ma che fatica Il Napoli torna a vincere dopo una settimana difficile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partitaChiellini: Vogliamo tenere il campionato aperto Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Del Piero dallo studio inizia: Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con ... tuttosport.com Serie A, Inter-Juventus 3-2: Zielinski riporta i nerazzurri a +8 sul MilanGrazie al gol di Zielinski al 90', l'Inter vince 3-2 il caldissimo Derby d'Italia della venticinquesima giornata di Serie A. A passare in vantaggio sono i nerazzurri: al 17', il cross di Luis Henrique ... sportmediaset.mediaset.it