Serie A Inter-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter e la Juventus si sfidano sabato 14 febbraio alle 20:45 a Milano, un match che attira l’attenzione di molti tifosi. La partita si disputa alla 25ª giornata di Serie A e promette emozioni intense, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali. La città si anima con l’attesa di vedere quale squadra uscirà vincitrice da questa sfida.

Derby d’Italia numero 228. A San Siro i bianconeri tentano la scalpo alla capolista Milano si prepara ad accogliere una delle partite più attese dell’intera stagione. Sabato 14 febbraio, alle 20:45, andrà in scena Inter-Juventus, valida per la 25ª giornata di Serie A: un Derby d’Italia che, come sempre, mette in palio molto più di tre punti. La storia complessiva del confronto pende dalla parte della Juventus, che nei 227 incroci disputati tra tutte le competizioni dall’introduzione del girone unico di Serie A (192930) ha raccolto 105 vittorie contro le 64 dell’Inter, con 58 pareggi.In campionato le sfide sono state 185, nessuna giocata così tante volte nella storia della Serie A a girone unico (al pari di Inter-Roma).🔗 Leggi su Torinotoday.it

Domenica 18 gennaio 2026 si disputa l'incontro tra Inter e Juventus Women, una partita importante nel calendario della Serie A Women.

Inter-Juventus accende San Valentino: San Siro è pronto a riaccendersi per un'altra serata di passione e magia dopo la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali Nel giorno che celebra l'amore per eccellenza, le due eterne rivali del nostro calcio sono

