Serie A il derby d’Italia è dell’Inter | 3-2 dei nerazzurri sulla Juventus
L’Inter ha battuto la Juventus 3-2 nel derby d’Italia, una vittoria che cambia la classifica. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando i nerazzurri hanno sfruttato le occasioni offensive. La Juventus è rimasta in 10 uomini a pochi minuti dall’intervallo, complicando la loro partita.
L'Inter vince 3-2 in casa il derby d'Italia contro la Juventus. I bianconeri restano in 10 a pochi minuti dalla fine del primo tempo L'Inter soffre, ma sostenuto dal suo pubblico, vince 3-2 il Derby d'Italia dopo una battaglia senza esclusione di colpi. I nerazzurri volano a quota 61 punti e confermano ancora una volta il perché del primo posto in campionato. L'Inter parte forte in pressing alto con i centrali sulla linea di centrocampo. La Juventus costruisce alla ricerca della giusta imbucata. Nonostante un paio di ottimi scambi da parte dei giocatori di Spalletti è l'Inter la prima a passare in vantaggio.
Inter Juventus, torna Roberto Baggio a San Siro. Divin codino ospite speciale dei nerazzurri per il Derby d’Italia
Roberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.
Mercato Inter, derby d’Italia per Muharemovic? I nerazzurri sfidano la Juventus per il difensore del Sassuolo
L'Inter si inserisce nella corsa a Muharemovic, giovane difensore del Sassuolo, con la Juventus che rimane un concorrente rilevante.
Inter-Juventus, il risultato in diretta LIVEIl derby d'Italia chiude il sabato di Serie A. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henrique. Il terzino bianconero si riscatta con la ...
Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partitaChiellini: Vogliamo tenere il campionato aperto Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Del Piero dallo studio inizia: Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con ...
