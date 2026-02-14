Serie A il derby d’Italia è dell’Inter | 3-2 dei nerazzurri sulla Juventus

L’Inter vince 3-2 in casa il derby d’Italia contro la Juventus. I bianconeri restano in 10 a pochi minuti dalla fine del primo tempo L’Inter soffre, ma sostenuto dal suo pubblico, vince 3-2 il Derby d’Italia dopo una battaglia senza esclusione di colpi. I nerazzurri volano a quota 61 punti e confermano ancora una volta il perché del primo posto in campionato. L’Inter parte forte in pressing alto con i centrali sulla linea di centrocampo. La Juventus costruisce alla ricerca della giusta imbucata. Nonostante un paio di ottimi scambi da parte dei giocatori di Spalletti è l’Inter la prima a passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Roberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

L'Inter si inserisce nella corsa a Muharemovic, giovane difensore del Sassuolo, con la Juventus che rimane un concorrente rilevante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Inter e Milan, il calendario a confronto verso il derby; Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby; Sabato da derby in Serie A Gold: nel menù Cassano Magnago - Cologne e Merano - Bolzano; Serie A – Inter-Juventus: Derby d’Italia che promette spettacolo.

Inter-Juventus, il risultato in diretta LIVEIl derby d'Italia chiude il sabato di Serie A. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henrique. Il terzino bianconero si riscatta con la ... sport.sky.it

Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partitaChiellini: Vogliamo tenere il campionato aperto Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Del Piero dallo studio inizia: Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con ... tuttosport.com

Telesveva. . SERIE D | Andria per il riscatto, Barletta per la cinquina: biancazzurri e biancorossi domani in diretta su Telesveva. Derby di Puglia a Fasano e Martina #andria #barletta #fasano #martina #sportsevent Su Youtube: https://youtu.be/yQSA_KmE1Tk facebook

Derby d’Italia Serie A 25ª giornata Inter Stadio San Siro 20:45 CET #InterJuve Powered by @Jeep x.com