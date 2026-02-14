Serie A | Espulsione Kalulu tra dubbi e reazioni a catena Bastoni esulta e Chivu cambia formazione

Durante il match tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu è stato espulso al 42° minuto, scatenando polemiche e reazioni tra i tifosi. La decisione dell’arbitro ha suscitato immediati dubbi e discussioni, mentre Bastoni ha festeggiato con entusiasmo. Nel frattempo, Chivu ha deciso di modificare la formazione della sua squadra, probabilmente in risposta all’episodio.

Inter-Juventus, Arbitro al Centro della Tempesta: Espulsione Contestata e Reazione di Bastoni. Il match tra Inter e Juventus, valido per la Serie A, è stato segnato da un episodio arbitrale al 42° minuto del primo tempo: l'espulsione di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, a seguito di una decisione contestata. L'intervento dell'arbitro Marco La Penna ha scatenato polemiche e una reazione particolare da parte di Alessandro Bastoni, giocatore dell'Inter, che ha poi lasciato il campo durante l'intervallo per scelta tattica del suo allenatore, Cristian Chivu. L'Espulsione di Kalulu: Un Contatto Sotto Esame.

