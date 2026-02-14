Serie A | Espulsione Kalulu tra dubbi e reazioni a catena Bastoni esulta e Chivu cambia formazione
Durante il match tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu è stato espulso al 42° minuto, scatenando polemiche e reazioni tra i tifosi. La decisione dell’arbitro ha suscitato immediati dubbi e discussioni, mentre Bastoni ha festeggiato con entusiasmo. Nel frattempo, Chivu ha deciso di modificare la formazione della sua squadra, probabilmente in risposta all’episodio.
Inter-Juventus, Arbitro al Centro della Tempesta: Espulsione Contestata e Reazione di Bastoni. Il match tra Inter e Juventus, valido per la Serie A, è stato segnato da un episodio arbitrale al 42° minuto del primo tempo: l’espulsione di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, a seguito di una decisione contestata. L’intervento dell’arbitro Marco La Penna ha scatenato polemiche e una reazione particolare da parte di Alessandro Bastoni, giocatore dell’Inter, che ha poi lasciato il campo durante l’intervallo per scelta tattica del suo allenatore, Cristian Chivu. L’Espulsione di Kalulu: Un Contatto Sotto Esame.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta
Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Bastoni esulta dopo il discusso rosso a Kalulu, i social vanno in tilt: Gattuso lo lasci a casaLa reazione del difensore dell'Inter dopo la controversa espulsione del bianconero scatena la bufera ... msn.com
Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenireIl francese riceve due cartellini in 10', ma il secondo è fortemente condizionato dal comportamento di Bastoni ... gazzetta.it
Durante Inter-Juve, il bianconero Kalulu viene ammonito per la seconda volta dall'arbitro La Penna, e dunque espulso, per un fallo inesistente su Bastoni. Ma il Var non può intervenire sulla seconda ammonizione, ma solo in caso di espulsione diretta. Questo facebook
Cittadini occhio a La Penna. Bastoni graziato, espulsione di Kalulu senza senso. Se non è da straccio della licenza, poco ci manca x.com