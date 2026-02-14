Serie A 25° turno | Lazio-Atalanta 0-2

L'Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, portandosi al sesto posto e superando il Como in classifica. La squadra bergamasca ha segnato i due gol nel secondo tempo, grazie a un'intesa efficace tra i suoi attaccanti. La Lazio, invece, resta ferma a 33 punti, dopo aver tentato di reagire senza riuscirci. La partita si è giocata sotto una pioggia battente che ha reso difficile il gioco su entrambi i campi.

20.01 L'Atalanta passa in casa Lazio e scavalca il Como al sesto posto. All'Olimpico 0-2. Biancocelesti fermi a 33 punti, dopo una serie abbastanza positiva. Dea subito pericolosa,Provstgaard salva sulla linea su Krstovic.La reazione dei padroni si ferma sul palo di Taylor. Atalanta avanti su rigore:braccio di Cataldi in scivolata, Ederson esegue dal dischetto (41'). Ripresa. Gran volo di Carnesecchi su colpo di testa di Noslin Gli ospiti attendono il momento per colpire. Bernasconi serve Zalewski al mite, stop e palla all'angolino (60').🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it GOL SERIE A | Santi Gimenez torna a referto | Raccolta obiettivi | Turno 34 | Serie A 2024/25 Serie A, 12° turno: Napoli-Atalanta 3-0 Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Super DE KETELAERE, vola la DEA: Atalanta-Lecce 4-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Argomenti discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 25^ giornata; Serie A, il programma della 25.s giornata; Partite 25a giornata Serie A: orari e quali sono su DAZN, NOW e Sky; Serie A oggi: dove vedere le partite della 25ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN. Serie A, 25° turno: Como-Fiorentina 1-2Tonfo interno del Como di Fabregas, steso 1-2 da una bella Fiorentina che sembra aver trovato il 'passo salvezza'. rainews.it Serie A 2025-26 (25° turno) Como-Fiorentina: presentazioneSabato 14 febbraio alle 15:00, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como riceverà la Fiorentina in una gara valida per la 25ª giornata di Serie A. datasport.it : I biancocelesti perdono 0-2 contro la squadra di Palladino. Decisivi Ederson e Zalewski Dea a -4 dalla Roma che giocherà a Napoli #Corrieredellosport #Lazio #Atalanta facebook Durante #Lazio- #Atalanta, i tifosi biancocelesti si sono radunati a Ponte Milvio intonando diversi cori. x.com