Serie A 25° turno | Como-Fiorentina 1-2

Il Como di Fabregas perde in casa contro la Fiorentina, che conquista una vittoria importante per la corsa salvezza. La squadra viola segna due gol nel secondo tempo, portandosi a casa i tre punti e complicando la situazione dei padroni di casa. La partita si conclude con il punteggio di 2-1, lasciando il Como più in difficoltà nella classifica.

16.54 Tonfo interno del Como di Fabregas,steso 1-2 da una bella Fiorentina che sembra aver trovato il 'passo salvezza'. Gara bloccata fino al 26', poi i viola (ben messi in campo) passano:Kempf sbaglia,palla a Fagioli,primo tiro murato, il secondo è vincente.Ci prova Nico Paz (esterno rete), impreciso Baturina. Ripresa. Perrone sgambetta Mandragora, è rigore,Kean raddoppia (54'). Flipper in in area da angolo (65'), Como vicino al gol. Che arriva al 77' grazie all'autorete di Parisi. Finale nervoso (espulso Morata), la gara però non si riapre.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Live COMO-FIORENTINA - SERIE A

