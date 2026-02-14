Serbia | Studenti in rivolta tra memoria storica e sfida elettorale a Vu?i? nel 2026-27

Gli studenti serbi hanno manifestato a Belgrado e Kragujevic per protestare contro le politiche del governo di Vu?i?, accusato di trascurare la memoria storica e di limitare le libertà. La loro mobilitazione si inserisce in un momento di crescente tensione politica, mentre si avvicinano le elezioni previste tra il 2026 e il 2027. Durante le proteste, i giovani hanno richiesto riforme e maggiore attenzione alle questioni sociali e culturali.

Serbia, la protesta studentesca sfida Vu?i? e prepara la strada a una svolta elettorale. Gli studenti serbi sono scesi in piazza a Belgrado e Kragujevic, contestando apertamente il governo guidato dal presidente Aleksandar Vu?i? e preparando il terreno per una significativa sfida elettorale prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La mobilitazione, innescata da scandali e controversie, mira a presentare un’alternativa politica che si discosti dalla corruzione e dai partiti tradizionali, offrendo una nuova visione per il futuro del paese. Dalle proteste per la memoria storica alla spinta per il cambiamento politico.🔗 Leggi su Ameve.eu Serbia, Vucic alla Nato: “da chi vi state proteggendo?” Serbia seeks EU gas deals as it reduces Russian supplies, says President Vucic Il presidente serbo Vucic ha annunciato che il paese sta cercando di ridurre la dipendenza dal gas russo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Serbia, studenti in marcia verso Novi Sad in ricordo della tragedia della stazioneMigliaia di studenti stanno marciando da Belgrado a Novi Sad, dove nel weekend ricorderanno le vittime della tragedia della stazione in cui un anno fa morirono 16 persone Migliaia di studenti e ... it.euronews.com Serbia, decine di migliaia di studenti in piazza a Novi Sad contro Vu?i? nel giorno della tragediaA Novi Sad, decine di migliaia di studenti e oppositori del presidente serbo Aleksandar Vu?i? si riuniscono per commemorare il crollo ferroviario che uccise 16 persone e chiedere riforme democratiche. it.euronews.com Oggi i rappresentanti dell’organizzazione Welcome Association Italy, ovvero gli studenti di LUISS, Sapienza e LUMSA, hanno visitato l’Ambasciata della Repubblica di Serbia e hanno incontrato l’Ambasciatore Mirjana Jeremic con cui hanno potuto discorr x.com Da Dakar a Belgrado, passando per Rabat e Antananarivo, una generazione si solleva contro corruzione, povertà e immobilismo sociale. Nel corso del 2025: In Serbia, gli studenti bloccano la capitale per mesi chiedendo giustizia dopo il crollo di una stazi facebook