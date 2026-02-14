A Grosseto, un gruppo di cittadini si riunisce domani alle 11 in Piazza Dante per protestare contro le modifiche alla legge sul consenso. La manifestazione nasce dopo che alcuni politici hanno proposto di eliminare il concetto di “sì” come condizione per definire uno stupro. Sul manifesto, i partecipanti scrivono: “Senza un ’sì’ è stupro”, sottolineando l’importanza di mantenere chiara questa distinzione. La piazza si riempirà di persone che vogliono difendere i diritti delle vittime e il principio di libertà. La mobilitazione punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere che la

GROSSETO Domani a partire dalle 11 Piazza Dante sarà il punto di ritrovo di un’ampia e coesa mobilitazione. L’appuntamento, promosso dalla rete nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza– vedrà in prima linea numerose realtà locali tra cui l’Associazione Olympia de Gouges – Centro Antiviolenza, Raccontincontri-Libreria della Ragazze, il Collettivo Femminista Women Talking, l’Anpi provinciale ’Norma Parenti”, lo Spi Cgil, e il Coordinamento Donne Grosseto Cgil, insieme a molte altre associazioni, per ribadire con forza un principio fondamentale: " Solo SÍ è SÍ e senza consenso è stupro ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Senza un ’sì’ è stupro". In piazza per non eliminare il concetto di ’consenso’

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Consenso: ribadiamo che il sesso senza sì è stupro; Morire senza nome. Storie di chi ha vissuto la perdita e la scomparsa di un familiare; Senza un ’sì’ è stupro. In piazza per non eliminare il concetto di ’consenso’; Se non c'è consenso è stupro, il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale.

Olimpiadi, l’Italia canta il nuovo inno senza Sì finale. Sarà mica una trovata per il referendum?Pochi mesi fa, la polemica sulla rimozione del Sì dal Canto degli Italiani. All’Olimpiade canteremo il testo aggiornato, ma a marzo è un’altra storia ... ilriformista.it

Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del SìReferendum Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, la spiegazione semplice: ecco perché votare Sì (e cosa discutono i promotori del No) ... virgilio.it

Saremo in piazza per un chiaro e forte no al Ddl Bongiorno che modifica l’art. 609 bis. Fermiamo la cultura che legittima lo stupro – affermano la segretaria Bijou Nzirirane e la responsabile del Coordinamento Donne Cgil Palermo Caterina Altamore -. Dopo tre facebook

Il 15 febbraio in piazza perché senza consenso è stupro! Sul sito di @diredonneinrete l'elenco delle piazze (in aggiornamento) x.com