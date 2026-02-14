Senza consenso è stupro | il 15 febbraio mobilitazione anche in Lombardia contro la modifica dell’art 609 bis

Il 15 febbraio, in Lombardia, centinaia di persone si sono radunate a Bergamo per protestare contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis. La mobilitazione nasce dalla convinzione che ogni rapporto sessuale debba basarsi sul consenso, e che senza di esso, si tratta di stupro. In piazza, i manifestanti hanno distribuito volantini e hanno scandito slogan per difendere questa idea, chiedendo alle istituzioni di non cambiare la legge. Durante l’evento, molti hanno portato cartelli con scritte chiare: “Ogni presenza conta”, per sottolineare che nessuno deve sentirsi escluso o ignorato in questa battaglia.

Bergamo. "Ogni presenza conta. Non manchiamo il nostro tempo" è l'appello che attraversa le piazze, per ribadire un principio semplice e fondamentale: senza consenso è stupro. Lo scorso 19 novembre 2025 la Camera dei deputati aveva approvato un testo che introduceva finalmente nel nostro ordinamento il principio del consenso libero e attuale, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Un principio che definisce la volontà di partecipare a un atto sessuale come volontaria, consapevole, esplicita e revocabile, e valida solo se espressa senza costrizioni, minacce o manipolazioni. Domenica 15 febbraio la Cgil, insieme a numerose realtà associative e femministe, aderirà alla mobilitazione nazionale promossa da D.

A Pescara, centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza della Rinascita per protestare contro il disegno di legge del ministro Bongiorno sulla violenza di genere, ritenuto troppo permissivo e rischioso per le vittime.

