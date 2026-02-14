Senago cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore

A Senago, cinque persone sono rimaste bloccate in ascensore nel giro di due giorni, causando due interventi dei Vigili del Fuoco. Le squadre di emergenza sono intervenute per liberarli e assicurarli in sicurezza. Uno degli incidenti si è verificato questa mattina, quando l’ascensore si è fermato tra il primo e il secondo piano, lasciando le persone intrappolate.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Senago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore Centralina elettrica in fiamme, salta la corrente: più persone bloccate in ascensore Mercoledì sera a Trento, una centralina elettrica in fiamme ha lasciato senza corrente alcuni condomini di Spini di Gardolo. Bufera di neve sull’Etna, cinque persone restano bloccate con le auto: soccorse dalla Gdf – Video Una bufera di neve ha bloccato cinque persone sull’Etna, vicino ai Crateri Silvestri. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Senago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 oreSenago, cinque persone bloccate in ascensore in 48 ore: doppio intervento dei Vigili del Fuoco. Cinque persone soccorse e messe in salvo nel giro di 48 ... ilnotiziario.net PRESENTAZIONE PGTU : questa sera ore 18.00 Sala Consiliare presentazione del nuovo PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO . Segui anche la diretta https://comune.senago.mi.it/novita/notizia/convocazione-commissioni-consiliari-febbraio-26 facebook