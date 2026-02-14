Sei Nazioni oggi Irlanda-Italia | gli Azzurri a caccia del secondo successo
L’Irlanda ha subito una sconfitta contro la Francia, questa perdita ha reso i verdi più determinati a vincere contro l’Italia oggi. Gli Azzurri vogliono ripetere il risultato di due settimane fa, puntando su un gioco pulito e un’organizzazione solida. La partita si gioca a Dublino, davanti a un pubblico che si aspetta una reazione forte dalla squadra di Quesada.
Dopo il successo con la Scozia, la squadra di Quesada affronta un’Irlanda ferita. Gioco al piede e disciplina le chiavi di un match che misura le ambizioni azzurre Se quella di Roma contro la Scozia era un esame di maturità la trasferta di Dublino somiglia molto a un esame universitario. Irlanda-Italia dirà molto sul reale stato di crescita degli Azzurri e sulla tenuta mentale di una squadra che ha iniziato la stagione 2025-26 con tre vittorie in quattro partite (Australia, Cile e Scozia). I padroni di casa arrivano però da una serata complicata a Parigi contro la Francia: nei primi 50 minuti i Bleus avevano già messo in cassaforte il bonus offensivo, prima di rallentare e consentire all’Irlanda di rendere meno amaro il passivo finale (36-14). 🔗 Leggi su Ildifforme.it
L’Italia affronta l’Irlanda a Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, perché vuole riscatto dopo le ultime sconfitte.
