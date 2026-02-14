Sei Nazioni oggi Irlanda-Italia | gli Azzurri a caccia del secondo successo

L’Irlanda ha subito una sconfitta contro la Francia, questa perdita ha reso i verdi più determinati a vincere contro l’Italia oggi. Gli Azzurri vogliono ripetere il risultato di due settimane fa, puntando su un gioco pulito e un’organizzazione solida. La partita si gioca a Dublino, davanti a un pubblico che si aspetta una reazione forte dalla squadra di Quesada.

Dopo il successo con la Scozia, la squadra di Quesada affronta un’Irlanda ferita. Gioco al piede e disciplina le chiavi di un match che misura le ambizioni azzurre Se quella di Roma contro la Scozia era un esame di maturità la trasferta di Dublino somiglia molto a un esame universitario. Irlanda-Italia dirà molto sul reale stato di crescita degli Azzurri e sulla tenuta mentale di una squadra che ha iniziato la stagione 2025-26 con tre vittorie in quattro partite (Australia, Cile e Scozia). I padroni di casa arrivano però da una serata complicata a Parigi contro la Francia: nei primi 50 minuti i Bleus avevano già messo in cassaforte il bonus offensivo, prima di rallentare e consentire all’Irlanda di rendere meno amaro il passivo finale (36-14). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’Italia affronta l’Irlanda a Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, perché vuole riscatto dopo le ultime sconfitte.

L’Italia scende in campo contro l’Irlanda oggi, sabato 14 febbraio, per una partita valida per il Sei Nazioni 2026 di rugby.

