L’Italia combatte con determinazione, ma l’Irlanda vince 20-13 all’Aviva Stadium di Dublino nella seconda giornata del Sei Nazioni, dopo aver segnato la meta decisiva negli ultimi minuti.

Una grande Italia lotta ma esce sconfitta a testa alta oggi, sabato 14 febbraio, dall’Aviva Stadium di Dublino, dove l’Irlanda si impone per 20-13 nella seconda giornata del torneo delle Sei Nazioni. Una buona prova quella degli azzurri di Quesada, che per lo meno porta a casa un punto di bonus. Una partita giocata alla pari. La squadra di Quesada gioca alla pari contro un’Irlanda che soffre in mischia per tutta la partita e viene trascinata dall’esperienza di Gibson Park, cambio decisivo nell’economia del risultato finale. Italia a segno con la meta di Nicotera sugli sviluppi di una maul e con i piazzati di Garbisi, per l’Irlanda mete di Osborne, Conan e Baloucoune, con un piazzato di Crowley. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sei Nazioni: l’Italia lotta, ma l’Irlanda vince 20-13

L'Irlanda ha battuto l'Italia 20-13 a Dublino il 14 febbraio, causando una sconfitta per gli Azzurri nel secondo turno del Sei Nazioni 2026.

L’Italia perde contro l’Irlanda 20-13 a Dublino, perché non riesce a fermare le avanzate degli avversari nel secondo tempo.

