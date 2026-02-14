Sei Nazioni l' Italia cede con onore all' Irlanda 20-13

L’Italia ha perso contro l’Irlanda 20-13 nel Sei Nazioni, a causa di una buona prestazione degli avversari nel secondo tempo. Dopo aver battuto la Scozia all’Olimpico, gli azzurri hanno affrontato la sfida all’Aviva Stadium di Dublino con determinazione, ma non sono riusciti a portare a casa il risultato. La partita si è conclusa con un distacco di sette punti, nonostante gli sforzi degli italiani nel finale.

Niente impresa bis per l’Italrugby nel Sei Nazioni. Dopo aver battuto la Scozia all’Olimpico di Roma, all’Aviva Stadium di Dublino gli azzurri giocano una bella partita ma alla fine cedono all’Irlanda 20-13 (5-10) in un match valido per la seconda giornata del torneo. Quesada: "Fiero e orgogliso della partita disputata dai ragazzi" "Sono molto consapevole che oggi abbiamo fatto grande gara. Sono più che fiero e orgoglioso della partita disputata dai ragazzi". Lo ha detto il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, al termine della sconfitta per 20-13 in Irlanda nel secondo turno del Sei Nazioni 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Italrugby ha perso contro l’Irlanda a Dublino, a causa di alcune imprecisioni in attacco che hanno permesso agli avversari di conquistare la vittoria con un punteggio di 20-13.

L'Italia ha perso di stretta misura contro l'Irlanda

