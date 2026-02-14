Sei Nazioni Italia cade a Dublino | vince Irlanda 20-13

L'Irlanda ha battuto l'Italia 20-13 a Dublino il 14 febbraio, causando una sconfitta per gli Azzurri nel secondo turno del Sei Nazioni 2026. La partita si è giocata all'Aviva Stadium davanti a un pubblico di migliaia di tifosi irlandesi, che hanno festeggiato la vittoria con entusiasmo.

(Adnkronos) – L'Irlanda sconfigge 20-13 l'Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all'Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16', grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20'.