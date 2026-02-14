Sei il migliore ci credi? Braathen sente Tomba al telefono e piange

La leggenda azzurra si è congratulata con l'oro olimpico dopo il trionfo nel gigante: "Una medaglia d'oro per il Brasile!". E Lucas Pinheiro non riesce a trattenere le lacrime: "Ciao fratello mio.". Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. L'italiano di Lucas Pinheiro Braathen non sarà da oro olimpico, ma comunque ottimo: "Ciao fratello mio, come stai" dice il brasiliano parlando al telefono, in diretta su Eurosport. E dall'altra parte risponde Alberto Tomba con tono festoso: "Lucas, bravo! Congratulazioni". Qui Braathen quasi non ci crede: "Grazie mille leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il campione di sci alpino Braathen si commuove al telefono con Tomba dopo aver vinto l’oro olimpico.

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, un risultato che ha sorpreso tutti e ha portato il Brasile nel panorama dello sci alpino.

