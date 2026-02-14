Segnalato come presunto spacciatore trovato con mille euro in contanti

Un giovane tunisino di 19 anni, residente senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Monselice dopo essere stato trovato con mille euro in contanti e sospettato di spacciare droga. La polizia aveva ricevuto una segnalazione che lo indicava come presunto spacciatore, e durante un controllo lo ha trovato in possesso di denaro che potrebbe derivare dall’attività illecita.

I Carabinieri della Stazione di Monselice hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scaturita a seguito delle segnalazioni dei.