Se passate dall' Arco della Pace di Milano allo scoccare di ogni ora preparatevi a restare a bocca aperta

Ogni ora, passando dall'Arco della Pace di Milano, si può ascoltare una musica coinvolgente creata dal Maestro Roberto Cacciapaglia. La sua composizione ha accompagnato il Gran Finale della Cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si è svolta allo stadio di San Siro. La melodia riempie l’aria e sorprende chi si ferma a guardare.

( a skanews) — Il Maestro Roberto Cacciapaglia ha diretto e composto le musiche del Gran Finale della Cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si è tenuta allo stadio di San Siro a Milano. Il poema sinfonico in quattro movimenti si intitola Olympia, ma la sua musica accompagna l’appuntamento quotidiano all’ Arco della Pace dove, allo scoccare di ogni ora — dalle 18.00 alle 23.00 — il braciere olimpico si anima con uno show della durata di alcuni minuti, un momento sospeso tra luce, musica ed emozione. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto « Olympia era la città simbolo dell’Olimpiadi e nell’antichità le Olimpiadi fermavano le guerre e i conflitti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se passate dall'Arco della Pace di Milano allo scoccare di ogni ora, preparatevi a restare a bocca aperta Il braciere olimpico fa battere i cuori: ogni giorno folla all’Arco della Pace per lo show di luci e musica allo scoccare dell’ora (dalle 18 alle 23) Ogni sera, l’Arco della Pace si riempie di pubblico per lo spettacolo di luci e musica al tramonto. All'arco della Pace di Milano arriva il braciere olimpico Questa mattina a Milano è cominciata l’installazione del braciere olimpico all’arco della Pace. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Arco della pace parco Sempione Milano #luoghidavisitare #ondance #balloinbianco#robertobolle Argomenti discussi: Arco Torre Cervati: la scuola in campo; Scontro politico ad Arco, Rullo replica: Insinuazioni infondate, ristabiliamo la verità; L'arco più atteso di My Hero Academia: Vigilantes, finalmente il passato di Aizawa è qui!; Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. La sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi. L’accensione del braciere all’Arco della Pace. Se passate da #Milano non perdete una visita al braciere olimpico all'Arco della Pace. Semplicemente meraviglioso! Se non vi fidate di me, guardate il video... #milanocortina2026 #olympics #olimpiadiinvernali facebook