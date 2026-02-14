Se non vuoi essere indagato vota No | arriveremo anche a questo?

Da ilfoglio.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore di Napoli ha chiesto di controllare i commenti sui social riguardo al referendum, perché molte persone scrivono cose che potrebbero portare a indagini. Tra coloro che commentano ci sono cittadini rispettabili, ma anche pregiudicati e parenti di pregiudicati. La sua preoccupazione nasce dalla quantità di messaggi che circolano online e dal rischio che alcuni possano essere interpretati come minacce o inviti all’azione illegale. La domanda che si pone è se questa situazione possa portare a situazioni di pressione o intimidazione.

Al direttore - “Il procuratore di Napoli invita infine a esaminare le posizioni espresse sui social in merito al referendum e alle sue dichiarazioni: – Vediamo le persone che scrivono chi sono, persone perbene, pregiudicati, parenti di pregiudicati. C’è di tutto, ma vediamo i numeri. E vediamo più avanti se serve altro” (la Gazzetta del Sud di ieri). Caro Cerasa, mi devo preoccupare? Michele Magno   Prossimo passaggio quasi inevitabile: se non vuoi essere indagato, vota No.   Al direttore - Nel dibattito sulla riforma Nordio, i sostenitori del No affermano che la separazione delle carriere rappresenterebbe il “primo passo” verso la dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

