Il procuratore di Napoli ha chiesto di controllare i commenti sui social riguardo al referendum, perché molte persone scrivono cose che potrebbero portare a indagini. Tra coloro che commentano ci sono cittadini rispettabili, ma anche pregiudicati e parenti di pregiudicati. La sua preoccupazione nasce dalla quantità di messaggi che circolano online e dal rischio che alcuni possano essere interpretati come minacce o inviti all’azione illegale. La domanda che si pone è se questa situazione possa portare a situazioni di pressione o intimidazione.

Al direttore - “Il procuratore di Napoli invita infine a esaminare le posizioni espresse sui social in merito al referendum e alle sue dichiarazioni: – Vediamo le persone che scrivono chi sono, persone perbene, pregiudicati, parenti di pregiudicati. C’è di tutto, ma vediamo i numeri. E vediamo più avanti se serve altro” (la Gazzetta del Sud di ieri). Caro Cerasa, mi devo preoccupare? Michele Magno Prossimo passaggio quasi inevitabile: se non vuoi essere indagato, vota No. Al direttore - Nel dibattito sulla riforma Nordio, i sostenitori del No affermano che la separazione delle carriere rappresenterebbe il “primo passo” verso la dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Se non vuoi essere indagato, vota No”: arriveremo anche a questo?

Per valorizzare lo sguardo e conferirgli un aspetto più aperto e intenso, è sufficiente adottare tecniche di trucco mirate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

PERL EVDE CN DAVET Paranormal olaylar Part.2

Argomenti discussi: PARADOSSO ITALIANO-EUROPEO SUI RAPPORTI UOMO-ANIMALI; In Italia due ristoranti importanti chiudono fregandosene di spiegare perché; ECCO QUANDO FINIRANNO LE SCORTE; Lollobrigida, l’intervista: Mi sembrava di volare, vorrei essere d’esempio alle ragazze.

Gesù disse: Sinite parvulos venire ad me, se vuoi essere il primo, sia tu l’ultimo e il servitore di tuttiGesù disse: Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti. Nel Vangelo di Marco, uno degli insegnamenti più luminosi del magistero di Gesù. Mc 9,30-37 Gesù e i suoi ... blitzquotidiano.it

«Se non vuoi essere mia allora non sarai di nessun altro». La cultura misogina che ha ucciso la povera MartinaLa tragica fine di Martina Carbonaro, di 14 anni, che il fidanzato poco più che 18enne ha ucciso, è la trentesima storia di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno, secondo la triste contabilità ... video.corriere.it

Vuoi essere certo che la tua azienda rispetti le normative vigenti sulla #sicurezza nei luoghi di lavoro Se non hai un RLS, devi nominare un RLST. MODI SRL ti accompagna in questo percorso grazie alla collaborazione con UNILAVORO PMI RETE POINT M x.com

Vuoi essere protagonista in "Per un'ora d'amore" con la dedica alla tua dolce metà È semplicissimo! vai su www.radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle canzoni di questa sera quella che più ti piace o, altrimenti, indica una tua preferita! manda facebook