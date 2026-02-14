Scuole leccesi nel mirino quarto raid in due settimane | il Calasso allunga l’elenco

Una scuola di Lecce, il “Calasso”, è stata di nuovo presa di mira da sconosciuti, questa volta durante la notte. La notte scorsa, i ladri sono entrati nel plesso e hanno portato via dispositivi elettronici e materiali scolastici. Questo è il quarto episodio in due settimane che riguarda istituti della città, suscitando preoccupazione tra insegnanti e genitori.

Presa di mira la sede principale, alla periferia del quartiere Santa Rosa. I ladri si sarebbero introdotti da una finestra laterale aperta. Rubato il denaro contenuto nei distributori automatici. Sul posto la polizia scientifica LECCE – Ancora una volta una scuola leccese è stata violata nottetempo da ignoti. Si tratta del secondo episodio in una settimana, del quarto in due. Nella settimana precedente, invece, le incursioni avevano colpito l’istituto tecnico industriale “Enrico Fermi”, in via Merine, e il liceo scientifico “Banzi Bazoli”, in piazza Palio. Il minimo comune denominatore dei raid è il furto delle monete contenute nei distributori di snack e bevande, ma in alcuni casi vengono sottratti anche dispositivi elettronici, In ogni caso i ladri lasciano dietro di sé danneggiamenti a infissi e arredi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scuole nel mirino: furto al liceo scientifico Banzi Bazoli, svuotati i distributori; Scuole nel mirino a Lecce: raid notturni e distributori automatici presi d’assalto; Altro raid notturno a scuola: razzie e danneggiamenti al 'Da Vinci' di Maglie; Altro raid notturno a scuola: razzie e danneggiamenti al Da Vinci di Maglie.

Scuole leccesi nel mirino, quarto raid in due settimane: il Calasso allunga l’elencoPresa di mira la sede principale, alla periferia del quartiere Santa Rosa. I ladri si sarebbero introdotti da una finestra laterale aperta. Rubato il denaro contenuto nei distributori automatici. Sul ... lecceprima.it

Lecce, raid al Calasso: forzate le macchinette, è la quinta scuola nel mirinoLe scuole nuovamente nel mirino dei ladri . Raid notturno all'istituto superiore Calasso di via Belice a Lecce , danneggiati e svuotati i distributori automatici di bevande ... quotidianodipuglia.it

È il terzo episodio in meno di una settimana nelle scuole leccesi facebook