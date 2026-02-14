Scrivere per disinnamorarsi | Un uso romantico di te il nuovo romanzo di Maria Bellucci

Maria Bellucci ha pubblicato il suo nuovo romanzo, “Un uso romantico di te”, a causa di un desiderio di esplorare le emozioni legate alle relazioni amorose. La scrittrice e giornalista, originaria dell’Abruzzo e residente a Milano, ha deciso di dedicarsi a questa storia dopo aver scritto altri libri come “La Bella Costituzione” e “L’incantatrice di numeri”. La sua esperienza nel giornalismo le permette di creare trame intense e coinvolgenti, come quella di questo ultimo lavoro.

ROMA – "Un uso romantico di te" è il nuovo, intenso romanzo di Maria Bellucci. La scrittrice e giornalista abruzzese d'origine, ma milanese d'adozione, torna sulla scena letteraria dopo le pubblicazioni "La Bella Costituzione" (2016), "L'incantatrice di numeri" (2023) e l'inchiesta "Puttane, Prostitute e Prestate". "Un uso romantico di te", pubblicato da Passione Scrittore, nasce dalla necessità di trasformare il dolore privato di un innamoramento cieco e di una scomparsa inspiegabile in una potente storia di dipendenza, scrittura e riscatto. Il romanzo è ambientato a Milano nel presente. La protagonista, Nina, vive una vita ordinaria scandita dai ritmi del lavoro.