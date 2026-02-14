scontro tra francesca pascale e pro pal al carnevale di viareggio con la kefiah pulitevi il c

Francesca Pascale si è trovata coinvolta in un’accesa discussione con alcuni manifestanti pro Pal durante il Carnevale di Viareggio, dopo aver usato un’espressione offensiva. La scena si è verificata davanti a diverse persone che avevano espresso il loro dissenso, creando un momento di tensione nel cuore della festa. La lite si è protratta per alcuni minuti, con parole dure e insulti che hanno attirato l’attenzione di passanti e partecipanti.

Duro scontro verbale tra Francesca Pascale e un gruppo di attivisti pro Pal durante una premiazione legata al Carnevale di Viareggio. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e Paola Turci si è scagliata contro i manifestanti, invitandoli ad andare a lavorare e a lavarsi. “Avete la kefiah ma non sapete cos’è, pulitevi il c*** con la kefiah”, ha detto nel suo sfogo. Francesca Pascale contro i pro Pal Sta facendo discutere l’episodio che ha visto coinvolta Francesca Pascale. Invitata al Carnevale di Viareggio, dove le è stato conferito il Premio Funari, l’attivista è stata protagonista di un furioso battibecco con un gruppo di pro Pal che si è presentato sotto al palco durante la premiazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

