Scontro frontale tra due auto all’alba

All'alba di oggi, sabato 14 febbraio, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada che collega Codroipo al ponte sul Tagliamento, vicino alla ditta Rhoss. La collisione si è verificata intorno alle 6.00 e ha provocato disagi nel traffico mattutino. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato alcuni feriti in ospedale.

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 14 febbraio, attorno alle 6.00, lungo la strada che collega Codroipo al ponte sul Tagliamento, all'altezza della ditta Rhoss. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dopo la segnalazione ai Carabinieri. Le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dai veicoli. Non si registrano feriti gravi: i conducenti sono stati comunque visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto per le verifiche del caso.