Scontro con un' auto vicino alla rotonda grave un motociclista

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio in via Einstein a Bolzano, quando un motociclista è stato coinvolto in uno scontro con un'auto vicino alla rotonda. La collisione, avvenuta intorno alle 17:30, ha causato ferite serie al motociclista, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Testimoni riferiscono che l’auto e la moto si sono urtate all’uscita dalla rotonda, creando confusione tra gli automobilisti presenti.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30 di ieri, venerdì 13 febbraio, quando in via Einstein a Bolzano, nella zona sud del capoluogo altoatesino, si è verificato un violento schianto tra un’automobile e una motocicletta. L’incidente si è verificato nei pressi della rotatoria che conduce verso l’aeroporto cittadino e, ad avere la peggio, è stato il centauro. L’esatta dinamica dell’incidente, con la definizione di cause e responsabilità, è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso ma, quel che è certo, è che il biker ha riportato un serio politrauma.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Questa mattina a Verona, vicino alla stazione di piazzale XXV Aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto.

Nel tardo pomeriggio del 20 gennaio, si è verificato uno scontro tra due veicoli a Piazzale Milano, davanti alla Casa della Salute dell’Ausl.

