Matteo Salvini ha deciso di rinviare lo sciopero, contrastando le strategie dei suoi avversari politici. La decisione è arrivata dopo che le tensioni interne hanno minacciato di bloccare le proteste previste questa settimana. Nel frattempo, le Olimpiadi continuano a rafforzare l’immagine dell’Italia all’estero, dimostrando come eventi sportivi possano influenzare positivamente la reputazione del paese.

Le Olimpiadi si confermano un ottimo investimento di “soft power” per l’Italia, ma c’è chi ha lavorato per l’insuccesso. Chi? Le sinistre di vario conio (dai movimenti antagonisti ai partiti dell’opposizione con il fischietto contro l’Ice americana), una sceneggiata anti-italiana a cui si stava per aggiungere anche il sindacato che per sostenere il rinnovo del contratto dei lavoratori delle compagnie aeree - aveva dichiarato uno sciopero dei voli per lunedì prossimo. Tutti a terra, mentre sono in corso i Giochi invernali, uno scempio. Matteo Salvini era pronto alla precettazione, mentre Maurizio Landini sosteneva l’apocalisse della democrazia dicendo che è «evidente che ci sia un tentativo di questo Governo di mettere in discussione il diritto di sciopero, di manifestare e il ruolo stesso del sindacato». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo, impedendo lo sciopero previsto tra lunedì e il 7 marzo.

I sindacati del settore aereo hanno deciso di spostare lo sciopero previsto per il 16 febbraio al 26 febbraio 2026, causando un cambiamento nelle pianificazioni delle compagnie aeree.

