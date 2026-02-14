Scioperi confermati stop ai voli il 16 febbraio e 7 marzo | Salvini verso la precettazione

Il ministro Salvini si sta preparando a intervenire, perché gli scioperi dei lavoratori del settore aereo annunciati per il 16 febbraio e il 7 marzo rischiano di interrompere i voli nazionali e internazionali. I sindacati hanno confermato le proteste, che coinvolgono sia il personale di terra sia i piloti, causando disagi ai passeggeri già in these giorni di punta. La decisione di precettare potrebbe arrivare per garantire il regolare funzionamento degli aeroporti e dei voli programmati.

Gli scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree e di quelli degli aeroporti previsti per il 16 febbraio e per il 7 marzo potrebbero essere precettati. Non ha avuto esito l’incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati che si è tenuto al Mit, dopo che le sigle avevano annunciato che avrebbero ignorato le indicazioni della Commissione di garanzia. La ragione per cui Salvini vuole impedire che gli scioperi si svolgano è che le date scelte corrispondono con quelle di alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e delle Paralimpiadi. I sindacati chiedono il rinnovo dei contratti nazionali scaduti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

