Il team di ricercatori ha scoperto che attivare due zone del cervello in sincronia può spingerti a essere più generoso. La ricerca, pubblicata il 10 febbraio 2026 su PLOS Biology, mostra come stimolare queste aree possa fare la differenza nei comportamenti altruistici. Per esempio, hanno osservato che le persone diventano più propense a condividere risorse quando queste regioni cerebrali vengono coinvolte contemporaneamente.

Un recente studio pubblicato il 10 febbraio 2026 sulla rivista ad accesso aperto PLOS Biology suggerisce che incoraggiare due aree del cervello a lavorare in sincronia può aumentare i comportamenti altruistici. La ricerca è stata condotta da Jie Hu della East China Normal University in Cina, in collaborazione con l’Università di Zurigo in Svizzera. I ricercatori hanno scoperto che allineare l’attività neurale tra specifiche regioni del cervello può spingere le persone a prendere decisioni più generose. I genitori spesso insegnano ai figli a condividere e pensare agli altri, ma gli adulti mostrano variazioni significative in termini di disinteresse. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Scienziati scoprono come il cervello può renderti più generoso

