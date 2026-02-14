Sci Giada D’Antonio cade in allenamento e si fa male Gazzetta | la sua Olimpiade dovrebbe essere già finita

Giada D’Antonio, sciatrice napoletana, si è infortunata durante un allenamento, mettendo a rischio la partecipazione alle prossime gare di Coppa del Mondo. La caduta avvenuta ieri mattina ha causato una distorsione al ginocchio destro, che potrebbe impedirle di scendere in pista agli slalom di domani e mercoledì.

La sciatrice napoletana Giada D’Antonio rischia di non gareggiare allo slalom di domani, 15 febbraio, e mercoledì 18 febbraio, a causa di una brutta caduta rimediata in allenamento. E’ la prima volta che una napoletana partecipa alle Olimpiadi invernali. Le condizioni di Giada D’Antonio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: La più giovane della delegazione azzurra, dopo la combinata a squadre, avrebbe dovuto essere in pista nello slalom. La sedicenne napoletana ha inforcato mentre scendeva in gigante sulla pista Rienza di Dobbiaco, base del lavoro in slalom e gigante delle azzurre in vista delle gare di domani e mercoledì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Giada D’Antonio ha solo 16 anni ed è già entrata nella storia: è la prima sciatrice napoletana convocata per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Nata a Napoli e cresciuta a San Sebastiano al Vesuvio, ha iniziato a sciare a 3 anni e mezzo e a 9 anni ha facebook