Schlein | Retribuire meglio i docenti no al dimensionamento scolastico e priorità stabilizzare i precari
Elly Schlein ha dichiarato che il governo deve aumentare gli stipendi degli insegnanti, respingendo il dimensionamento scolastico. La leader del Partito Democratico ha anche sottolineato l'importanza di stabilizzare i precari, molti dei quali lavorano da anni senza garanzie. Durante un evento a Milano, ha ribadito che scuola, università, cultura e ricerca rappresentano il cuore di un piano politico diverso dalle politiche di destra.
Scuola, università, cultura e ricerca come asse portante di un progetto politico alternativo alle destre. È il messaggio lanciato dalla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a Napoli alla manifestazione “L’Italia che coltiva saperi”, seconda tappa della campagna di ascolto nazionale promossa dal Pd. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Insegnanti di sostegno precari, l’Europa dà ragione ad Anief: “Stabilizzare 100 mila docenti”
Il problema delle megascuole in Sardegna, i docenti: “Sul dimensionamento scolastico non ci hanno consultato”
In Sardegna, il problema delle megascuole e la mancanza di coinvolgimento dei docenti nel processo di dimensionamento scolastico evidenziano tensioni e preoccupazioni.
Argomenti discussi: Schlein: Vincere il Referendum e poi le elezioni nel 2027: per salvare l’Italia e ridarle un futuro.
Schlein: Vincere il Referendum e poi le elezioni nel 2027: per salvare l’Italia e ridarle un futuroElly Schlein: «Con la riforma Costituzionale la destra vuole mettere il Pm sotto l’influenza dell’esecutivo, cancellando divisione poteri» ... unita.it
Schlein e i valorizzatori di Montepulciano: Meloni ad Atreju mi voleva irridere. Franceschini la difendeMontepulciano. Chiamateli così: sono I valorizzatori di Elly Schlein e hanno anche la capanna, la tensostruttura larga riscaldata con il compressorone a gasse. Tifano Elly, ma sognano Silvia Salis. ilfoglio.it
Eurobond, Schlein si schiera con Macron per sabotare il nuovo asse Meloni-Merz Leggi qui - https://www.ilriformista.it/eurobond-schlein-si-schiera-con-macron-per-sabotare-il-nuovo-asse-meloni-merz-499594/ facebook