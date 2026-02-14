Schlein | Retribuire meglio i docenti no al dimensionamento scolastico e priorità stabilizzare i precari

Elly Schlein ha dichiarato che il governo deve aumentare gli stipendi degli insegnanti, respingendo il dimensionamento scolastico. La leader del Partito Democratico ha anche sottolineato l'importanza di stabilizzare i precari, molti dei quali lavorano da anni senza garanzie. Durante un evento a Milano, ha ribadito che scuola, università, cultura e ricerca rappresentano il cuore di un piano politico diverso dalle politiche di destra.

Scuola, università, cultura e ricerca come asse portante di un progetto politico alternativo alle destre. È il messaggio lanciato dalla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a Napoli alla manifestazione “L’Italia che coltiva saperi”, seconda tappa della campagna di ascolto nazionale promossa dal Pd. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

