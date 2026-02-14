Schiuma biancastra nel fiume Serio I pescatori | Ecosistema a rischio

Un nuovo sversamento di sostanze chimiche nel fiume Serio ha causato la formazione di schiuma biancastra visibile lungo le rive. I pescatori locali osservano con preoccupazione la presenza di questa schiuma e denunciano possibili danni all’ecosistema. L’associazione ambientalista di Bergamo ha diffuso un allarme, chiedendo sanzioni più severe contro chi inquina. Un cittadino ha segnalato di aver notato un odore sgradevole provenire dall’acqua nelle ultime ore.

L'ALLARME. L'associazione di Bergamo segnala l'ennesimo sversamento: «Bisogna punire i responsabili». «Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti che devastano i nostri ecosistemi». L'associazione Pescatori di Bergamo, convenzionata Fipsas, alza la voce di fronte all'ennesimo sversamento inquinante nel Serio, avvenuto nella mattinata di giovedì sul territorio del Comune di Nembro. Una densa schiuma bianca è comparsa nelle acque del fiume, a poca distanza dalla rotatoria che dal paese conduce sulla provinciale 35 verso Bergamo. Secondo quanto riferito da Arpa Lombardia, si è trattato di «una schiuma proveniente dal troppo pieno della rete fognaria».