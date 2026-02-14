Schianto tra auto sul lungolago tra Lecco e Abbadia | soccorsa una giovane

Una giovane donna è rimasta ferita in un incidente tra due auto avvenuto sul Lungolario Piave, poco prima dell’ingresso in Super 36 a Pradello, tra Lecco e Abbadia. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando le vetture si sono scontrate in modo violento, causando traffico congestionato nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla ragazza e hanno messo in sicurezza l’area.

Schianto tra due auto sul Lungolario Piave poco prima dell'ingresso in Super 36 in zona Pradello, tra Lecco e Abbadia. Un veicolo è andato quasi distrutto e sul posto è stato necessario l'intervento dei soccorsi in codice giallo (media gravità) per prestare aiuto in particolare a una ragazza di 23 anni rimasta ferita nell'impatto. L'allarme è scattato alle ore 9.05 di oggi, sabato 14 febbraio, e sul luogo dell'incidente la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato due ambulanze, una della Croce San Nicolò e l'altra della Croce Rossa di Lecco.