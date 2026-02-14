Scherma Testa azzurra agli Europei U20 e sul podio in Coppa del Mondo

Mariachiara Testa ha conquistato la convocazione agli Europei U20 perché si è distinta nelle ultime competizioni, attirando l’attenzione degli organizzatori. Il Circolo Schermistico Forlivese celebra questa opportunità, che si inserisce in un percorso di crescita della giovane atleta. La sua presenza nel quartetto azzurro di spada, insieme a Ludovica Costantini, Maria Roberta Casale e Giulia Paulis, rappresenta un passo importante per il suo futuro sportivo, già dimostrato dai recenti successi in Coppa del Mondo.

Grande soddisfazione per il Circolo Schermistico Forlivese per la convocazione di Mariachiara Testa ai Campionati Europei Giovani nel quartetto azzurro di spada; team composto da Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), Maria Roberta Casale (Cus Catania) e Giulia Paulis (Fiamme Oro). Europei che si terranno in Georgia, a Tbilisi, dal 20 al 27 febbraio alla Hualing Plaza. I tecnici nazionali Francesco Campagna e Mario Renzulli hanno chiamato la spadista forlivese in virtù degli ottimi risultati ottenuti sia nel recente passato, sia in questo scorcio di stagione, con il 15º posto nella Coppa del Mondo Under 20 a Udine, a un passo dalle prime otto, ma soprattutto il 2º al Cairo nella gara a squadre della tappa egiziana assieme alle stesse compagne con cui prenderà parte alla rassegna continentale.