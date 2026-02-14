Scelte di Fabregas e Vanoli | le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina

Fabregas e Vanoli hanno deciso le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina, partita che si gioca sabato allo stadio Sinigaglia. La scelta dei due allenatori nasce dalla volontà di cambiare strategia e spinge i tifosi a seguire con attenzione le formazioni che scenderanno in campo. La rivalità tra le due squadre si accende, con i padroni di casa pronti a mettere in difficoltà gli ospiti fin dai primi minuti.

due realtà ai ferri corti in una sfida che promette ritmo e tensione, il pomeriggio di sabato propone Como-Fiorentina allo stadio Sinigaglia. alle 15:00, le due squadre scendono in campo con esigenze diverse, ma con l’obiettivo comune di consolidare o rivedere posizioni in classifica e nel cammino stagionale. como arriva da un momento di crescita, sorretto da una recente impresa in Coppa Italia che ha consentito di accedere a una semifinale attesa da decenni. la squadra allenata da Cesc Fabregas punta a proseguire il percorso in campionato per rimanere agganciata alla zona che vale l’ingresso in coppe europee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Scelte di Fabregas e Vanoli: le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina Formazioni ufficiali Como Fiorentina: le scelte di Fabregas e Vanoli per il match di Serie A Cesc Fàbregas e Vanoli hanno deciso le formazioni ufficiali di Como e Fiorentina per la partita di Serie A di oggi, che si gioca nel pomeriggio. Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e Allegri Ecco le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni: le possibili scelte di Conte e Fabregas; Da Como: Vergara è l’italiano che manca ai lariani. Vi svelo le scelte di Fabregas; Napoli-Como, formazioni ufficiali: Conte vara la linea verde, Fabregas va sul sicuro; Como Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A. Como-Fiorentina, le formazioni: le scelte di Fabregas e VanoliSono state rese note le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina, prima gara del sabato di campionato: Fabregas preferisce ancora Douvikas a Morata davanti, mentre Nico Paz torna sulla ... tuttonapoli.net Napoli-Como, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e FabregasSono ufficiali le formazioni di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 21 al Maradona. Conte opera diversi cambi nel suo 3-4-2-1. In porta torna ... tuttonapoli.net Le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina x.com Per la Fiorentina c’è la sfida col Como. Due realtà che dovevano lottare per le zone altissime. Una lo sta facendo, l’altra no facebook