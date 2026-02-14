L’ottantiquattroesima edizione del campionato provinciale di scacchi si svolge oggi e domani al circolo “Barontini” di via Ronzano a Sarzana, perché il torneo attira giocatori di tutte le età che vogliono dimostrare le proprie capacità sulla scacchiera.

Prosegue oggi e domani al circolo “Barontini“ di via Ronzano a Sarzana l’ottantaquattresima edizione del Campionato provinciale della Spezia di scacchi. Un appuntamento storico nato nel 1952 che è diventato negli anni punto di riferimento per gli appassionati del territorio. Il torneo, organizzato in cinque turni da 90 minuti, vedrà sfidarsi gli scacchisti spezzini, veterani e giovanissimi talenti, per contendersi il titolo di campione provinciale. "In questa edizione – spiega Lorenzo Tamburini, maestro di scacchi e organizzatore – si è battuto il record del numero di partecipanti. Oltre ai 45 preiscritti ci sono stati inserimenti proprio in extremis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scacchi, sfide senza età. Corsa al titolo provinciale

A gennaio, la corsa allo Scudetto si accende con quattro grandi contendenti: Inter, Napoli, Milan e Roma.

Il Campionato Provinciale di Foggia si è concluso con una grande festa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scacchi, sfide senza età. Corsa al titolo provinciale; Scacchi, Casciana capitale. Tre giorni di grandi sfide: Così creiamo altro turismo.

Le sorprese dal regno degli scacchi. Dal quasi centenario alla bambinaViaggio nella competizione Dalle colline al mare allestita nel salone delle Terme e che si concluderà oggi. Il sindaco Mori: Vedere partecipanti che appartengono almeno a tre generazioni differenti ... msn.com

L’incredibile fenomeno degli scacchi, Luca Protopopescu: a 9 anni sfida 12 avversari contemporaneamenteUn piccolissimo fenomeno degli scacchi, Luca Protopopescu ha meravigliato il pubblico sfidando a soli 9 anni ben 12 avversari adulti in simultanea. Luca, che ha iniziato per caso durante il lockdown, ... fanpage.it

Sei pronto a fare scacco matto con noi A Emisfero torna l'imperdibile giornata dedicata agli scacchi! Strategia, divertimento e sfide per veri campioni Sabato 21 febbraio 10:00 – 13:00 Scopri i segreti degli scacchi e allenati sfidando un e facebook