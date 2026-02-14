Saul Nanni ha parlato per la prima volta a Verissimo, spiegando che il nervosismo durante il primo incontro con Monica Bellucci è stato causato dall’ansia di fare una buona impressione. Durante l’intervista, l’attore ha raccontato di aver organizzato un’uscita informale per conoscere meglio il genero dell’attrice, ma si è sentito sotto pressione per via dell’attenzione mediatica. È stato proprio questo stato di agitazione a rendere il momento più difficile di quanto si aspettasse.

Prima volta a Verissimo per Saul Nanni. Il talentuoso attore classe 1999 si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin tra carriera e vita privata, non risparmiando qualche accenno alla sua sfera più intima. Da oltre due anni è fidanzato con Deva Cassel e ha lasciato tutti senza parole quando ha menzionato i famosi suoceri, Monica Bellucci e Vincent Cassel. Saul Nanni a Verissimo, Monica Bellucci e Vincent Cassel suoceri. Saul Nanni è sereno e innamorato. A Verissimo ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ha conosciuto sul set de Il Gattopardo di Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dilei.it - Saul Nanni, a Verissimo il genero di Monica Bellucci: "Lo stress del primo incontro"

Questa settimana l’attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini.

Saul Nanni: «Con Deva Cassel sembra un sogno». Dal set del Gattopardo ai viaggi tra Giappone e BrasileSaul Nanni debutta con la sua prima intervista nello studio televisivo di Verissimo. Nella puntata di oggi, sabato 14 settembre dalle 16,30, Silvia Toffanin accoglie il giovane attore che ... ilmessaggero.it

Saul Nanni è Alessio nel film La gioia: E’ lontanamente ispirato al noto fatto di cronacaSaul Nanni oggi a Verissimo ma anche al cinema con La gioia nel ruolo di Alessio accanto a Valeria Golino ... ultimenotizieflash.com

Saul Nanni super innamorato della sua Deva Cassel: “È stupenda, siamo contenti e felici!” #Verissimo facebook

Valeria Golino e Saul Nanni sono stati ospiti di Due come noi per presentare il loro nuovo film “La gioia” #saulnanni #valeriagolino #lagioia x.com