Saronno – Referendum Giustizia a Saronno una serata di confronto sulle ragioni del No –

A Saronno, il comitato locale ha organizzato una serata di discussione per spiegare le ragioni del “No” alla riforma della Giustizia, che si terrà prima del referendum del 22 e 23 marzo. La decisione nasce dal desiderio di chiarire i punti critici della proposta e di coinvolgere i cittadini in un confronto diretto. La serata si svolgerà in piazza, offrendo spazio a esperti e cittadini per esprimere le proprie opinioni.

Saronno al Voto: Il "No" alla Riforma Giustizia si Fa Voce in Piazza. Saronno si prepara a un confronto pubblico cruciale sulla riforma della Giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Lunedì 16 febbraio, presso l'Auditorium Aldo Moro, il Comitato civico per il No del Saronnese organizza una serata informativa per analizzare le ragioni del voto contrario, concentrandosi sulla controversa separazione tra magistratura inquirente e giudicante. Un Dibattito Nazionale con Radici Locali. L'iniziativa saronnese si inserisce in un dibattito nazionale acceso sulla riforma della Giustizia proposta dal governo Meloni-Nordio.