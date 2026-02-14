Sardegna scoperto arsenale illegale a Oschiri | un arresto e indagini per collegamenti criminali

I Carabinieri di Oschiri hanno trovato un arsenale illegale, causando l’arresto di un uomo che gestiva armi e esplosivi senza autorizzazioni. La scoperta porta con sé il sospetto di collegamenti con gruppi criminali, mentre le indagini cercano di chiarire il coinvolgimento dell’uomo e il possibile raggio d’azione dell’intera rete. Nella proprietà sono stati trovati numerosi fucili, pistole e ordigni artigianali, pronti per essere utilizzati in attività illecite.

Arsenale scoperto in Sardegna: un arresto a Oschiri e l’ombra di possibili collegamenti criminali. Un uomo è stato arrestato a Oschiri, in Sardegna, dai Carabinieri per detenzione illegale di armi da guerra e comuni, oltre che per fabbricazione e possesso di esplosivi. L’operazione, condotta nelle campagne della località Sos Ozzastros, ha portato alla scoperta di un deposito di materiale bellico che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla possibile destinazione d’uso di tali armi. L’intervento, che ha coinvolto lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” e gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità nell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo è stato arrestato a Oschiri dopo che i Carabinieri hanno trovato armi e esplosivi nella sua casa.

