Sardegna maltempo in arrivo | allerta arancione per rischio idrogeologico a Montevecchio e Guspini fino a sabato

Il maltempo si abbatterà sulla Sardegna, provocando allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico a Montevecchio e Guspini fino a sabato, a causa di intense piogge previste nelle prossime ore. La regione si aspetta temporali forti che potrebbero causare allagamenti e smottamenti, in particolare nelle zone minerarie e nelle aree più basse del Medio Campidano. Le autorità invitano i residenti a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Sardegna, allerta meteo: rischio idrogeologico e idraulico per Montevecchio e Guspini. La Sardegna si prepara a una notte e una giornata di maltempo con particolare attenzione per le zone di Montevecchio e Guspini, nel Medio Campidano. La Direzione Generale della Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico valida fino alle 24 di sabato 14 febbraio 2026, a causa di forti piogge previste e venti intensi. Le autorità locali hanno attivato le procedure operative standard per la gestione dell’emergenza. Un territorio fragile sotto la pioggia. L’area del Medio Campidano presenta una fragilità idrogeologica nota, aggravata da anni di manutenzione insufficiente e abbandono del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

